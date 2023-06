Kohtusin Alutaguse vallavolikogu esimehega, Kohtla-Järve linnapeaga ning Toila vallavanemaga. Olen vestelnud Narva linnapeaga ja Narva-Jõesuu linnapeaga. Kõigil on ootused uute koolimajade osas ja minu hinnangul on arutelud olnud väga positiivsed. Tegemist on ju positiivse plaaniga, mis teeb hariduselu paremaks.