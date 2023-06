Puiduettevõtjad investeerisid miljoni, et Aafrikas bambust istutada

„Bambus on kliimamuutuste leevendamiseks üks tõhusamaid looduspõhiseid tööriistu ning kuigi tänu kiirele kasvule on ka süsinikdioksiidi saaste atmosfäärist eemaldamine n-ö keskmisest metsast märkimisväärsest kiirem, on maa taastamine ja istanduste avamine investeerimismahukas tegevus ja seda enam on hea meel, et me esimeses faasis ei kaasanud mitte ainult strateegilisi ja valdkonnapõhise kompetentsiga investoreid, vaid investoreid suures mahus eeskätt Eestist,“ kommenteeris 1MT Nation OÜ tegevjuht Kristjan Raude. „See näitab, et eksperdid mõistavad meie äri tõsidust ja ka Eesti tegijad on hakanud tõsisemalt survestava kliimamuutuste olukorraga tegelema,“ lisas ta.