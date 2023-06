Juhani Pütsepp: naabritega tasub häid suhteid hoida, see on mitmel moel kõigile kasulik

Meil käib naabriga näiteks pidev rohevahetus. Meie karulaugud on läbi traatvõrgu end naabri aeda arendanud – kas pole hea neid kevadel salatiks noppida? Naabri poolt on aga sama teed kasutades meie aias kanda kinnitanud vereurmarohud, kelle varrest imbuva oranžika mahlaga on rahvameditsiinis soovitatud tupsutada soolatüükaid.

„Mõnikümmend lätlast, mehed ja naised tantsivad ööpimeduses vabas õhus. Mitu talupojast moosekanti mängivad vägagi hästi mitmesuguseid pille,“ kirjeldas Faddei Bulgarin (reisiloo tõlkis eesti keelde läinud kevadel meie seast lahkunud kultuuriloolane Malle Salupere). „Lätlaste lõbustused, nende muusika, laulud ja tantsud veensid mind nende harituses. Väärib mainimist, et rahva seas olid küll mõnedki lustakas tujus, kuid keegi ei olnud purjus. /.../ See iseloomustab rahvast. /.../ Kuigi lätlasedki armastavad viina, tarvitavad nad seda eestlastest mõõdukamalt.“

Lätlased omakorda muidugi usuvad, vähemalt tänapäeval, et eestlased on haritumad, eriti kui meie kuulsat koolisüsteemi ja matemaatika taset silmas pidada – ise küll teame, et see võib juba natuke habemega jutt olla.