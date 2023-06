Oksjonil on 11,5 miljoni euro eest 1368 hektarit kinnistuid

Timber.ee oksjonikeskkonnas on oksjonil 35 eraldi metsamaakinnistut, 6 põllumaakinnistut ja 113 kinnistut, mis on kokku pandud kuute erinevasse kinnistutepaketti. Kokku on oksjonil 1368 hektarit maad 11,5 miljoni euro väärtuses.