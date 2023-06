Linnahaljastusse sobivad puud on üsna kallid: üks suur puu võib maksta kuni 100 000 eurot

Linnakeskkonnas on puud väga väärtuslikud – nad mahendavad temperatuuri, toodavad hapnikku, pakuvad varju ja vähendavad ülekuumenemise ohtu, pakuvad tuulevarju, toimivad mõningal määral müratõkkena, aitavad kujunda linnaruumi ja on dekoratiivsed. Nende valik ja hooldamine on aga keeruline.