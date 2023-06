Uus raadiojaam tuleb taas vaid eesti muusikaga

See on Star FMi sõsarjaam, kus päevasel ajal kuuleb parimat valikut kodumaistelt lauljatelt, kelle seas on nii aastaid kõigi suurteks lemmikuteks olnud Ivo Linna, Anne Veski, 2 Quick Start, Terminaator, Smilers kui ka täiesti värskeid hitimeistreid nagu Nublu või 5MIINUST. Star FMiga seob värsket jaama ühine ärataja – hommikuprogramm Pille Minevi, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepa juhtimisel.