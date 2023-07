AJAKIRJANIKU SÕIDUKOGEMUS | Toyota Corolla Cross pole ehk su esimene valik - asjata!

Cross seisab kaasaegse disaini ja traditsioonide vahel. Natuke nurgeline, pisut isegi tahumatu, samas lõpuni viimistletud ja vormistatud. Kusjuures tõdetav on see kontseptsioon nii väliskujunduses kui ka salongis. Õigupoolest käib Corolla Crossi eemalt silmates läbi kerge kahtlus – kas see pole mitte…? Ei, see pole RAV 4, aga rohkelt ühiseid jooni Toyota vendadel kindlasti on.