KUULA | Ühine tegevus annab suurema hoo

Mahe mustsõstra kasvataja ja Setu Aiad idee algataja Margus Timmo on seda meelt, et ühistulise tegevuse taga peab olema idee, mis kannaks ja inspireeriks kõiki ühistu liikmeid. „Iga liige peab aru saama, mis on tema kasu selles tegevuses ja alati ei olegi see raha, mida saadakse. See võib olla ka eneseteostus või reklaam, mida ühistu võimaldab,“ rääkis ta. Timmo, kes on ka Setomaa Liidu juhatuse esimees, näeb maakonna arenguvõimalusi pikemas ajalises vaates. Nii ei tundugi väga utoopiline tema plaan käivitada praeguse külmakeskuse juures köögiviljade ettevalmistuse osakond, mis suudaks piirkonna koolide ja hooldekodude kööke varustada sadade tonnide kvaliteetse toorainega.