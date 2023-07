Kõrveküla Põhikooli kooride esimene päev laulupeol: pikk sõit, palav ilm, rõõmus meel

Kohtun Kõrveküla Põhikooli kooridega lauluväljakul suure pärna all, mis on saanud laulupidude jooksul nende traditsiooniliseks kogunemiskohaks. Sel hetkel on lastel vaba aeg, poistekoor on just söömas käinud ja lastekoor peagi sinna minemas. Puu varjus on olla mõnus, sest ilm on päris palav.