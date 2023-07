Eesti inimestel on piisavalt raha, et oma kodulaene maksta

Kuue kuu euribor , mis on seotud suurema osa Eesti kodulaenudega , on praegu 3,9 protsendi juures. Viimati oli see nii kõrge 2008. aasta novembris. Pankade sõnul pole makseraskustes klientide arv aga tõusnud.

Eesti Panga ökonomist Jaanika Meriküll nendib, et kuigi väiksema sissetulekuga leibkonnad on laenukulu tõusu suhtes kõige haavatavamad, on euribori tõus mõjutanud rohkem hoopis jõukamaid perekondi, kellel on suuremad eluasemelaenud. „Üldjuhul on kinnisvara tagatisel laene madalama sissetulekuga leibkondades vähem ning need laenud on väiksed,“ selgitab ta.