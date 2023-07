Laulupeo kavajuht Marika Pärk: juba reedel ilmateadet vaadates tuli korraldada kriisikoosolek

Kavajuhil on kõigepealt graafikute kokkupanemises väike nõuandev roll: kui kaua mingi koori lava peale ja maha liigutamisega võib minna aega – siis saab proovi planeerida. Põhitöö ehk proovide läbiviimine hakkab laulupeonädalast peale. Tuleb jälgida vastavalt proovigraafikule, et õige dirigent on olemas, et ta läheb pulti ja hakkab oma lugu juhatama. Samuti peab kavajuht andma talle märku, kui tema aeg hakkab läbi saama. Tuleb vaadata, kas solistid on olemas, kui on solistiga lood. Selline töö on prooviperioodil.