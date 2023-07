Marju Länik: olen harjunud ise otsustama ja vastutama

Jaanipühadeaegne esinemiskarussell on selleks korraks hoo maha võtnud ja Marju Länik soostub pakkumisega heita pilk tehtule. Ütleb, et on end teadlikult harinud, ammutanud igast kogemusest positiivset ja osanud kunstnikuhingena siiski ratsionaalselt plaani pidada ning meelelahutusärist aru saada.