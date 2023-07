Ilm ei anna viljakasvatajatele armu: Tartumaal on mõnel põllul juba veelombid

Jaanipäeva eelne põud oli nii tugev, et jättis põldudele karmi jälje. Mitmes kohas rikkusid hea saagi lootuse veel öökülmad, mis saabusid mai- ja juunikuu vahetusel. Nii on varasemad taliviljad teinud läbi n.ö hädaküpsemise, hakanud juba värvi muutma ning see aeg, mil esimesed kombainid põldu sõidavad, on kohe-kohe käes.