Sõrmkäpaliike kasvab Eestimaal kümmekond. Kuid nende kõigi korralik eristamine on „kõrgem matemaatika“. Sõrmkäpad kipuvad hirmsal kombel varieeruma ja omavahel hübriide andma. Nõndaviisi, et vahel on parimadki orhideeuurijad segaduses.