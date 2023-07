Metsamarju tuleb ilmselt vaid maitseks

Kirgliku korilasena ei mäletagi viimasest ajast nii kehvakest aastat. Ikka on olnud nii, et kui ikaldus on mõne marjaga, siis teisi ikka tuleb. Tänavu on aga lootus saagile järjest luhtunud. Minu marjamaad on Tartumaal Järvselja kandis ja Emajõe-Suursoos. Siinsed maastikud ei kannata tavaliselt põua all, kuid praegu on kuivanud kõik metsakraavid ja suures soos jäävad jalad kuivaks ka tennistes. Selline kuivus on iseloomulik pigem suve lõpule või sügise algusele.