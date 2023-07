Eve Heinla: aga kui vana sa päriselt oled?

Tõsi, viimasel ajal on seda jäänud vähemaks, aga ikkagi peetakse miskipärast oluliseks, kas naine, kes on nutikas investor, on 40aastane; või mees, kes on kõva maailmarändur, 50aastane. Lisaks igasugused määratlused stiilis, et ta näeb oma 70 eluaasta kohta välja väga nooruslik. Või ise juba 65, aga käib trennis. Või et vaatamata oma eale – mõelge, 40aastasena – läks veel ülikooli. Ja mis siis? Mida see lugejale annab?