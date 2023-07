Maili Metssalu: asju tuleb teha iseenda rõõmuks, ja kui see ka teisi puudutab, on vägev!

Ütle, kes on su sõbrad ja ma ütlen, kes oled sa ise: Maili Metssalu loodud laul „Mina ja meri“ kõlas noorte laulupeol „Püha on maa“ neidude kooride esituses; kohe ilmub ansamblil Rüüt, mille liige Maili on, uus plaat; alates septembrist näeb Mailit ETV ekraanil „Maahommiku“ reporterina ja septembri alguses toimub Raplas 8. kultuurifestival „Särin“, mille juht on seesama Maili. 17. juulil tähistab ta oma 35. sünnipäeva.