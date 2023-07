HEA NIPP | Salatitaimed tasub suve jooksul ette kasvatada

Aja jooksul selgus, et see oli kõige parem mõte sel kevadel! Tõusmed tärkasid juba paari päeva jooksul ja mõne aja pärast pidin õrnad taimekesed laiali pikeerima. Nii juhtuski täiesti ootamatult, et mul oli rohkem kui mitukümmend salatitaime mõlemast sordist ja hulk rohelisi sibulaid. Väetasin neid korra nädalas veeslahustuva tomativäetisega, mis ka köögiviljadele sobib ja ootasin paremaid aegu – enam ma taimekesi toiduks lõigata ei raatsinud, otsustasin need esimesel võimalusel peenrasse istutada.