Pärast kevadist harvenduslõikust kasvatavad õunapuud tihti hulgaliselt vesivõsusid, mis nagu antennid otse taeva suunas turritavad. Need tuleks suvel aegsasti eemaldada, sest puu kulutab vesivõsude kasvatamiseks toitaineid ning võsude eemaldamata jätmisel muutub võra liiga tihedaks. Tihedas võras on õhk niiskem, see aga soodustab puuviljamädaniku levikut.