Eerik-Niiles Kross: NATO on ühemõtteliselt otsustanud Balti riike relvaga kaitsta

Tõeliselt ajalooliseks oleks NATO tippkohtumise teinud selgesõnaline Ukraina liikmeksvõtmise plaan. Sellist sõnastust tippkohtumise lõppkommünikeesse kokku leppida ei suudetud. Kuigi Ukraina „tulevikus“ NATO liikmeks saamist taaskinnitati, lisati kommünikeesse üsna harukordselt ka kinnitus, et NATO on Ukraina liikmessaamise tempo ja viisi küsimuses lõhki. „Meil on võimalik esitada Ukrainale kutse alliansiga liitumiseks, kui liitlased kokku lepivad ja tingimused on täidetud.“