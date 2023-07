Lammastest õunte ja lihaveisteni: „Aasta põllumehe“ žürii uurib põuast räsitud maaelu

„Põud on hetkel ikkagi päris valus, sest kogu aeg oli kuiv ja nüüd saime vaid kaks millimeetrit vihma,“ rääkis Lääne-Virumaa teraviljakasvataja Olav Kreen osaühingust Rabaveere Farm juunikuus. Toona selgitas teraviljakasvataja, et selline kerge vihmasabin teeb mulla niiskeks vaid paari sentimeetri sügavuselt, aga taimejuurteni niiskus ei jõua. Nüüdseks on Viru-Nigula kandis veidi vihma ikkagi tulnud. Milline on hetkeseis tänavuse aasta põllumehe konkursi kandidaadi Olav Kreeni põldudel, selgub kohapeal.