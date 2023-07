„Põua mõju mõistame alles siis, kui toidukapp päriselt tühi on“

Regionaalminister Madis Kallas tõdes, et otsust juurdepandava summa kohta tehtud pole ja tegelikult tuleks püüda toidutootjaid muud moodi aidata. PRIA on igakülgseks koostööks valmis, ent konkreetsed otsused toetuste kohta seisavad Euroopa Komisjoni taga.

Põllumehed püüavad samal ajal olukorraga kohaneda ning haarata igast õlekõrrest, mis vähegi aitab keerulist olukorda leevendada.

Mahetootjad juba tunnevad tuge

„Minu karja valitsuse korraldus sisuliselt päästis,“ ütles Iisaka lambakasvatustalu peremees Priidu Veersalu. Nüüd saab ta oma mahelammastele sööta varuda ka mahetunnustuseta maadelt. Vastasel juhul poleks saanud ta oma 130 loomaga põhikarja talvel ära toita.

„Meil on kogu tehnikapark olemas, et nii hein kui ka silo ise toota. Praeguse seisuga tundub, et saame hakkama ja karja vähendama ei pea hakkama,“ sõnas talunik.

Karjamaadel on aga vähe sööta ja see mõjutab tallede kasvukiirust – selle aasta talled on oluliselt väiksemad, kui nad praegu juba olema peaks.

Lisaks eelnevale teeb talu majandamise keerukaks ka see, et varasematel aastatel on nad saanud oma masinaparki kasutades toota sööta ka müügiks, kuid sellel hooajal on toodangut nii vähe, et kõik kulub oma karja tarbeks ära. Suur osa sissetulekust jääb aasta lõikes puudu.

Vihm tõi uue häda

Opitimismiks ei näe põhjust ka Harjumaal Jõelähtme kandis oma ettevõttes OÜ Crocus teraviljakasvatusele pühendunud Andres Oopkaup. „Ehk läheb paremini kui eelmisel põua-aastal 2018, kus oma põldudelt saime tavapärasest saagist vaid 40–50%,“ lootis ta.

Prognoose on tema sõnul väga raske teha, aga tulevik tundub võrdlemisi tume. Suviviljad on tal halvemas seisus, taliviljad veidi paremas. Oopkaup arvas, et suure osa probleemist võib kirjutada ka paepealsete õhukeste muldade arvele, sest need põllud, kus muld veidi sügavam on, näevad märksa paremad välja.