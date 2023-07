„Jutt, et saarlane oli keskajal mingi allasurutud inimrass, on sulaselge vale.“

Valjala emanda silmade ja juuste värv on välja uuritud DNA ja isotoopide analüüsidel, tema nägu ja keha on rekonstrueeritud kolju ja luustiku järgi ning rõiva- ja ehtekomplektid on tehtud sellesama naise matuse arheoloogiliste leidude põhjalikul teadusanalüüsil.

FOTO: Rita Rahu | Erakogu