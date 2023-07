NÄDALA ILMAPROGNOOS | Suure saju sisse mahub ka mõni üksik kuiv hetk

Laupäeval tõmbub madalrõhuala pisut kaugemale ja õhurõhk veidi tõuseb. Nii on öötundidel taevas selgem ja üksikuis paigus hoovihma võimalus. Päeval on sadusid taas laialdasemalt, kuid sajuhood nii intensiivsed ei ole, vaid Eesti kagunurgas võib sadu olla tihedam.

Esmaspäeval ja kolmapäeval on termomeetrinäit tavapärase 20° piiril, teisipäeval tõuseb päevasoe 20–25ni, sajuhoogude all langeb madalamale. Ööd on aga jahedavõitu ja õhutemperatuur langeb sisemaal 10° lähedale, vaid rannikul on sooja 15° ümber.