Timber.ee oksjonil on 13,6 miljoni euro eest kokku ligi kakssada kinnistut

Oksjoni tähtaja saabudes avatakse kõik pakkumised üheaegselt ning võitjaks osutub kõrgeima pakkumise teinud pakkuja. Oksjonil on lubatud teha ka alghinnast madalam pakkumine, kuid selle aktsepteerimine müüja poolt on kirjeldatud enampakkumise tingimuste dokumendis.

Kuidas oma metsainvesteering kiiremini kasvama panna?

Mets on investeerimisobjektina võrdlemisi riskivaba ja mugav varaklass, mis ei tähenda kaugeltki seda, et pärast ostmist sellega tegelema ei pea. Vastupidi, parima hinna saab vaid juhul, kui majandada metsa vastavalt vajadusele ja õigesti. Timber.ee Metsaühistu MTÜ tuleb metsa väärtuse kasvatamisel appi.

Aasta tagasi loodud ühistusse on tänaseks koondunud üle 500 liikme, kelle metsad on pandud aktiivsesse haldamisse. See tähendab, et metsaomanikel aidatakse leida vastused kõigile metsa omamisega kaasnevatele küsimustele, abistatakse erinevate tööde organiseerimisega ja toetustaotluste esitamisega. „Võttes arvesse asjaolu, et meie metsaühistu alustas tegevusega kõigest aasta tagasi, siis sel kevadel aitasime korraldada oma ühistu liikmetel erinevaid metsauuendustöid juba enam kui 170 hektaril ja näiteks ühistu abiga istutati sel aastal 153 000 noort puud. Pealegi on ühistu liikmete aktiivsus erinevate toetuste taotlemisel olnud päris märkimisväärne,“ kommenteerib ühistu juht Enari Lumi.