AJAKIRJANIKU SÕIDUKOGEMUS | Linnamaastur Toyota bZ4X pole just ülemäära odav, aga see-eest sujuv

All on küll 18- või 20-tollised valuveljed, aga need on pisut ootamatult kaetud ilukilpidega. Võibolla on nii ka ilusam, aga jällegi – tuult peaks selline lahendus vähem takistama. Ning ka katuselt lähtuvad tagatiivad – kallimal variandil ikka pikemad – on väidetavalt eelkõige sõiduomaduste, mitte välimuse teenistuses.