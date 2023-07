Sööda nappus sunnib talupidajaid loomi tapamajja viima

Maaelu Teadmuskeskuses Jõgeval kogunevad Maaülikooli teadlased, loomakasvatusspetsialistid ja põllumeeste esindajad, et jagada parimaid kogemusi kuidas ületada söödakriis ja minimaalsete kadudega säilitada veiste populatsiooni farmides.

Rasked valikud

Pikk põuaperiood kuivatas suve esimesel poolel heinamaad kollaseks ja rohi ei saanud suure kuivuse tõttu kasvada. Esimene niide, mis tavaliselt on kõige mahlasem, valmistas tänavu pettumuse kõigile. Isegi need piirkonnad, kus kuivus nii tugevalt pole heinamaadele ja põldudele liiga teinud tõdesid, et saamata jäi 30-50% oodatud heinakogusest.

EPKK Põllumajandusgrupi esimees Tanel-Taavi Bulitko sõnul on kõige raskemas olukorras just loomakasvatajad, kuna söödanappus paneb neid raskete valikute ette. „Juba täna on neid farmereid, kes on teatanud tegevuse lõpetamisest. Veiste populatsioon on hakanud langema ja on oht, et kaotame põua ja toidunappuse tõttu oma tõukarjasid,“ lausus ta.

Piimatoimkonna esinaine Pilleriin Puskar ütles, et kui loomakasvatajad näevad, et esimesest niitest ei jagu või piisab ainult poolele karjale, siis tuleb kiirelt otsustada, mida saab sügis-talviseks perioodiks ette võtta.

„Esmalt on meil vaja lühiajalist plaani, mis puudutab eeloleva talveperioodi üle elamist ja seejärel pikka plaani, mis arvestab muutunud ilmastikuga. See on kindel, et keskkonnad: nii ärikeskkond kui ilmastik on muutunud ja me peame kiirelt oma edaspidise tegevuse selle järele sättima. Üheks võimaluseks on muuta taimede kooslust silos. Need loomapidajad, kes on seda teinud, on praegu sööda varumisel paremas seisus,“ rääkis Puskar.