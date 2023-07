Reageeri kiirelt! Rohkem kui 30 looduskaunist kinnistut, millel pooltel elamumaa potentsiaal, jõudis enampakkumisele!

Tegemist ei ole elamukruntidega

Kinnistuid müüb Valga Puu OÜ. Ettevõtte esindaja Joel Põhja ütleb, et kinnistud võiksid kõnetada kinnisvaraarendajaid, ettevõtteid ja eraisikuid, kel on soov osta maad hoonete rajamise eesmärgil. Üle poolte kinnistutest on suure elamu rajamise potentsiaaliga. „Üks asi on panna maja püsti põllule, kuid seal on mitmeid maatükke tiikide, järvede, jõe või otse mere ääres,“ kommenteerib ta. Pealegi ei leia hetkel selliste hindadega elamumaaks sobilikke maatükke, mis asuvad tee ja jõe või tee ning järve vahel, kuigi lihtsalt.

Tasub tähele panna, et tegemist ei ole elamukruntidega. Põhja ütleb, et ta isiklikult ei näe probleemi suurele osale neist kinnistutest detailplaneeringu saamisel, kuid ostjal endal tuleb selgeks teha piirkonna iseärasused, juurdepääsud ja kõik võimalikud kitsendused. „Enne pakkumise tegemist tasub kohapeal vaatamas käia, et maatükkide tõelist potentsiaali hinnata. Metsaregister annab andmed küll metsa kohta, kuid oma silm on kuningas. Mõned kohad on mägisemad, mõned mitte ja esmapilgul ei pruugi ortofoto kõike paljastada.“

Jõgede-, järvede- ja mereäärseid kinnistuid on kokku 13, kuid nende hulgas on ka selliseid maid, mis võivad huvi pakkuda üksnes metsafirmadele.

Kuidas teha pakkumine?

Kinnistute oksjonid toimuvad AS-i Timber korraldatud oksjonil suletud ümbriku meetodil, kus pakkumise esitajal on ainult üks võimalus oma pakkumist teha. Pakkumise esitamiseks tuleb oksjonikeskkonnas alla laadida pakkumisdokument, täita vastavad väljad, see digiallkirjastada ja edastada e-posti aadressile, mida ei avata enne oksjoni lõpptähtaega. Ligipääs saabunud pakkumistele on ainult AS-i Timber juhatusel ja sõltumatu serveriteenuse pakkuja annab kinnituse, et enne pakkumiste esitamise tähtaega ei ole e-posti kontole sisse logitud ega postkasti sisuga tutvutud.