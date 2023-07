Mees rajas aeda metsa, loomadki elavad sees

Nii ka läks, ajapikku ostis Jaan kaks krunti juurde ja nüüd on tal maad poolteist hektarit. Seda võiks nimetada personaalmetanduseks – iga puuga jõuab ta väikesel alal eraldi tegeleda. Istikud on ümbritstetud võrguga, et loomad ära ei sööks. Lume all kõveraks vaalitud puud on teineteise külge nööriga kinni köidetud, et neid sirgeks ajada. Jõe äärde on rajatud kobraste vastu samuti aed. „Nad on kavalad ja tugevad, korra murdsid aia nõrgemast kohast läbi ja kohe oli lageraie taga,“ tõdeb Jaan.