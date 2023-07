See metsaomanik oskab puidule lisaks saada metsast pea kõike - ravimitest kaitsevõimeni

Väikesed kuused ja sanglepad on tokkidega tähistatud, et neid hooldades üles leida. Istutada aitavad pere, sõbrad ja kaaslased seeniormeeste klubist. Lapselapsed aitavad ka näiteks ulukitõrjeks kasutatava Trico kandmisel taimedele.

Loomi on metsas palju. Lisaks põtradele ja kitsedele, kelle eest tuleb metsa kaitsta, käib ka pidev võitlus kobrastega. Samas on metsas ka kaitsealuseid liike – kaks konnakotkast ja karu. „Need on vajalikud, neid peab olema,“ ütleb Änilane.

Kuigi Änilasel on segametsad, kummitab ka seal kuuse-kooreürask. Nende jaoks on üles pandud kaks feromoonpüünist, mille vanne on ta kinni püütud putukatest juba sel aastal 200 korda tühjendanud. Kõiki aga nii ikka kinni ei püüa ja allesjäänud kuusetukkadel on juba kolletava võra järele näha, et ka need puud on kahjustatud ning ilmselt tuleb lähiajal maha võtta.

Tänu sellele, et PRIA kinnitas tema Vooremaa metsaühistu kaudu plaanivälisel toetusvoorul esitatud taotluse hooldusraideks ja ulukitõrjeks perioodil 2022-2024, on ta juba teostanud harvendus- ja valgustusraiet ligikaudu 13 hektari ulatuses plaanitust enam. Valgustamiseks on kasutusel moodsate võsalõikurite kõrval ka võsavikat käsitsi tööks.

Suur osa sellest sai hooldatud ka kolm aastat tagasi, aga lepp, sarapuu ja toomingas kasvavad ju kiiresti. Võsatöid teeb Änilane ise ja vajadusel palkab lisajõudu. Harvendus- ja muudeks raieteks tuleb tehnika enamasti ühistu kaudu. Väljaveoks on Änilase lemmikmasin Valtra, mis on kerge, laiade ratastega ega upu pehmel maal nii kergesti ära.

Seekord läks harvendustega hästi, sest puidu hinnad olid kõrged ja tal õnnestus müüa isegi korralikku haavapakku saeveskitele hinnaga 120€/tm. Veerand sellest puuliigist läheb siiski paberipuuks või kütteks, sest mädanikku tekitav haavataelik on väga levinud.