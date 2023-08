Metsagrupis eelistatakse looduslähedasi segametsi

Peamine eesmärk on puidu kasvatamine. Metsas on tehtud kõiki metsamajanduslikke töid – metsa uuendsmist metsas ja põllul, hooldusraied erinevate vanusega metsades, uuendusraied, maaparandust ja juurdepääsuteede rajamist.

Kõik lehtpuumetsad jäetakse looduslikule uuendusele ja kujundatakse kooslus hooldusraietega. Kuusk istutatakse, viimasel ajal on eelistatud potitaimed. Mänd suures osas külvatakse mineraliseeritud maale. On proovitud ka kuuse külvi, aga selle kasvamineku protsent on kesine. Kultuure ei täiendata, kui midagi ebaõnnestub ja ellu jääb liiga vähe taimi, siis lastakse loodusel lisa külvata. Eelistatakse kahjustustekindlamaid segametsi monokultuuridele.

Valgustusraieid tehakse lehtpuumetsades üks kord vanuses 10-15 aastat. Okaspuuenamusega metsas raiutakse esimese valgustusega kogu lehtpuu välja, teise ringiga jäetakse vahepeal tekkinud kiiremakasvulised lehtpuud sobivates kohtades alles.

Üraskikahjustustega metsades on tehtud sanitaarraieid, püünispuid ega feromoonpüüniseid ei kasutata, selleks ei jagu suhteliselt väikeses ettevõttes aega. Muresid on ka hireve, põdra ja kopraga.

Võsatööd ostetakse alltöövõtjatelt sisse. Andro alustas karjääri samuti võsamehena, ka Metsagrupis proovis algul teha väiksemaid ja keerulisemaid tükke, aga nüüd selleks aega ei jää. Küll aga on tal metsakorraldaja paberid ning ta teeb ise umbes 500 ha aastas ka metsamajandamiskavad.

Raietöödeks on ettevõttel kaks komplekti masinaid, kolmas on soetamisel. Nii jääb üks harvester ja forwarde uuendsuraieid tegema ja kaks harvendusteks. Teede ja kraavide korrastamiseks on olemas ka ekskavaator. On ka üks metsaveoauto, puuduv tellitakse vajaduselt juurde.

Metsagrupp kuulub ühistusse Ühinenud metsaomanikud ning metsadel on FSC säästva majandamise sertifikaat. Materjali müüakse üldiselt Puidumüügikeskuse kaudu, vineeripakku logistiliselt soodsaimatele tootjatele.