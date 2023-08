Professionaalne metsamajandaja, aga ei istuta. Miks?

Kodutalu ümbruses on kujunenud midagi püsimetsalaadset – varasemalt on seal tehtud nn talunikuraie – välja võetud paremad puud ja ülejäänu jäetud võsastuma. Praeguseks on metsaomanik need alad korrastanud, elujõulise uuenduse välja puhastanud ja sinna-tänna ka võõrpuuliike, näiteks nulgusid istutanud. Mõned kõvalehtpuud on ka koosseisus, aga ekstra ta neid ei kasvata, kuna ei näe neile lähiajal turgu.

Kui puidu hind on all, keskendutakse võsahakkimisele – sellest siin puudust ei ole. Raieid tehakse siis, kui hinnad on soodsad, tegelikult on raieküpset metsa rohkem, kui teha jõutakse. „Kui on vaja lageraiet teha, käin metsa läbi ja palun igalt puult andkes. Aga mingi puukallistaja ma ei ole, saan aru, et metsa on vaja majandada.“