Vaata, miks peaks võsa niitma just augustis ja kaduneljapäeval!

Suuremad raied tehti ühistu Ühinenud Metsaomanikud abiga, aga tavaliselt teeb Hugo niipalju kui jaksab ise ja korraldab ka suuremaid töid toetudes oma metsamehekogemustele. Hugo on lõpetanud Tihemetsa tehnikumi metsatööstuse eriala aastal 1961.

Raielangid kavatseb ta jätta looduslikult uuenema, isegi maapinna ettevalmistust pole siin mõtet teha, kuna lank on risust piinlikult puhtaks tehtud ja allesjäänud kivikülvile ei olekski võimalik vagusid ajada. Looduslikule uuendusele peab muidugi kaasa aitama eelkõige noort metsa hooldades.

Võsa niidab Hugo rangelt augustis ja kaduneljapäeviti kuu pehmel ajal, siis ei tule võsusid. Hindamiskomisjon selgitab, et rahvatarkusel on tõepõhi all, sest kui varem võsa hävitada, siis on vegetatsioon ja seega ka võsude kasv aktiivne, kui aga niitmine hiljemaks jätta, siis koondub puu jõud juba juurtesse ning seda võimsamad võsud tulevad järgmisel kevadel.

Tehakse ka sanitaarraiet, peamiselt üraskikahjustuste ja lumevaalutuste koristamiseks.

Metsloomade tõrjeks ja ühtlasi nende meeleheaks langetab ta enne talve kriitiliste kohtade lähedusse suuri haabu. Siis jagub nii jänestel, kitsedel kui põtradel koorenärimist tükiks ajaks ja noorendikud jäetakse rahule. Samal põhjusel jätab ta sinna-tänna pajusid.

Kõvasti on tegeletud maaparandusega, metsas on tihedalt kraave ja rajatud on 16 truupi. Korras on hoitud vanad metsakraavid ja rajatud koos RMK-ga uus.

Ka teid on metsas nii palju, et igale poole pääseb traktoriga ja ka jalutada on ilus ning mõnus. Teed on siledad, vajadusel lohud kividega (ja neid siin jagub) täidetud ning kenasti niidetud. Metsas liikumine on tänu kitsastele kokkuveoteedele mugav ja igale metsaosale on ligipääs.

Marju ja seeni korjab pere oma tarbeks, samuti ravimtaimi. Jahindusega ei ole tegelenud.

„Metsas toimetamine annab palju tegutsemisrõõmu,“ räägib Hugo. „Tegevused on jagatud jõukohaselt kogu aastale.“