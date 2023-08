Soome kirurg tuli Eestisse kivise maa sisse kraave kaevama

Maa on siin kehv. Mõnes kohas on väga märg, niisketel aladel, kus on seisev vesi, kasvavad lepp ja toomingas. Oli ka saart, kuid see on suuresti saaresurma tõttu hävinud. Teistes metsatükkides on jälleliiga kuiv, istutatud taimed on ära kuivanud ja seetõttu on mitmetes kohtades tulnud kultuure korduvalt täiendada.