Mari Kartau: eurosaadik, enne mõtle, siis hääleta!

Eesti europarlamendi saadik Riho Terras on seisukohal, et plaanitavad muudatused ohustavad toidujulgeolekut ja ettevõtluskeskkonda. Jaak Madison on määruse suhtes kriitiline, kuna sellel puuduvad mõjuanalüüsid. Nemad hääletasid vastu.

Ka Yana Toom oli kriitiline, kuid jäi erapooletuks – miks? Adrus Ansip tõdes, et me oleme selles osas juba esirinnas, kuid arvata, et seetõttu jääme määrusest puutumata, on küll naiivne.