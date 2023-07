„Sama siin,“ tahtnuks seda lugedes autorile hüüda, sest ka meie aida räästa all Elva kandis seisab samas funktsioonis teenekas kütusevaat, põhja all kirjad „Kraftstoft, Schmidt, 1942“ – võib-olla Tamsa tankilahingu kauge järelkajana. Varsti sajandivanune Saksa kraam on kasutusel, sest kui nüüd minna ehituspoodi vihmavee kogumiseks sobivat anumat otsima, siis ega samaväärset asendust leia.