Aasta põllumehe žürii uurib meretagust põllumajandust ja rekordimehi

„Püsitasin tõepoolest ühel suvirapsi põllul Eestimaa viimase viie aasta saagirekordi,“ rääkis Kirst toona Maalehele. Nimelt sai ta toona suvirapsi põllult saaki 3,7 t/ha. See pole aga mehe ainus saavatus, saarlasest teraviljakasvataja igal aastal suutnud saada Saaremaa madala mullaviljakusega põldudelt arvestatavaid saake. Tänaseks on Kaido Kirst osalenud kõige rohkem viljelusvõistlustel ja löönud aeg-ajalt ikka mandrimehi oma viljarekorditega.

Rahvusvaheliselt tunnustatud põllumehed

„Aasta põllumehe“ konkursile esitas Kaido Kirstu Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES). Kirst harib praegu oma perega 365 hektarit maad, millest 220 hektarit on tal omandis. 2022. aasta sügisel tunnustas MES Kaido Kirstu parima taimekasvataja tiitliga, seda eelkõige tänuks põhjalike teadmiste ja kogemustega põllumehele, kes on suutnud Saaremaa kivistelt põldudelt korralikke saake välja võluda. Nii on ta saavutanud ka rahvusvahelistel viljelusvõistlustel YEN Inglismaal auhinnalisi kohti, näiteks pälvis saagipotentsiaali realiseerimise arvestuses kolmanda koha.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja tänavune kandidaat on Margus Lepp, kes toimetab Pärnumaal Vändra AS-s ettevõtte tegevjuhina. Lepp valiti parimaks taimekasvatajaks mõned aastad tagasi, kuna see mees on agronoomina saanud oma haritavatelt põldudelt samuti rekordsaake. Seda meest peetakse üheks parimaks oma ala spetsialistiks, kuna ta on suutnud ületada talirapsi saagikuse Guinessi rekordit.