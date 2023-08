Arkansase amsoonia on kaunis varasuvest hilissügiseni

Kaunis nii lehestik kui õied

Kuni taim veel noor, oli mu jaoks selle amsoonia puhul a ja o tema lehestik. Erakordselt peened lehed annavad ainulaadse ilme. Siis jõudis amsoonia õitsemiseni. Mis seal salata, õied on tal kah vägagi kaunid. Helesinised tähekesed hulgakaupa varre tippu koondunult, paistes juba kaugele. Õied puhkevad juuni keskpaiku.

Amsoonia viljadki on iselaadsed. Pikad ja peenikesed rõhtsalt hoidvad kaunad, mida lehestikust esmapilgul märgatagi ei oska.

Tõeline hiilgus ilmub sügisel

Arkansase amsoonia pole ilus ainult õitsemise ja suvise lehtroheluse ajal. Tema tõeline hiilgus saabub tegelikult alles sügisel. Siis vajuvad varred kaunilt kaardu, muutes puhma mõneti mingi kummalise datlipalmi ladva sarnaseks. Väga hinnatud on arkansase amsoonia sügisvärvus. Avatud kasvukohal muutub see „datlipalm“ kuldkollaseks. Siis on ta aia tõeline ehe.