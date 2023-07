Argo Ideon: maksude maksmine võiks olla mäng! Kes on kõige tublim maksja, saab auhinna

Maksude maksmine ei saa eelduslikult olla kuigi populaarne, sest sinult võetakse raha ära ja see kaob nagu musta auku. Teoorias võib vaadata, et sellega peetakse ülal politseid, kiirabi ja haiglaid, aga antud seos pole kuigi hästi nähtav. Aeg-ajalt tehakse mõni kampaania „Makse maksab maksta“, mis peagi ununeb. Maksuameti veebileht, kuigi asjaajamiseks enam-vähem toimiv, on populaarne üksnes põhjusel, et tuludeklaratsiooni saab esitada kiirelt. Vastik asi ruttu kaelast ära.