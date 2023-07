270 000 inimese aastane toit põles ühes Vene kogupaugus

Kreml on lihtsalt jõudnud otsusele, et senisel kujul ei ole viljaleping talle piisavalt tulus. Vladimir Putin ütles mõne päeva eest, et jätkamise tingimuste seas on takistamatu viljaeksport Venemaalt – sh eksporti rahastavate Vene pankade ja teiste finantsasutuste vabastamine piirangutest, Venemaale põllumajandustehnika varuosade tarnimine jne.