Nelja lapse ema toidu hinnast: pea kogu palk kulub söögile, torti või kooki ei osta me enam ammu...

Võrumaal elav nelja lapse ema Mari Järg räägib, et pea kogu pere sissetulek kulub toidule.

„Õnneks on lasterikaste ühingu toidupääste kord kuus abiks ja katab umbes kolme päeva põhiroad. Hinnatõusu tajume enim sellega, et ei saa enam lubada lauale seda, mida varem tihti ostsime. Näiteks torte-kooke või kulinaarialeti tooteid, sealhulgas salateid ei osta me enam ammu, ilmselt juba aasta.“