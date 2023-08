Peipsi Toidu võrgustiku eestvedaja Triinu Akkermann on konkreetne: „Mõne tonniga rääbisefestivali ei tee! Järgmisel aastal tuleb teine kalafestival, teiste Peipsi järve kaladega. Kui antakse rääbist, ja ta on sel päeval võrgust saanud lauale, siis lisame. Aga rääbisefestivalina jah mitte enne, kui kvoodid on taas head. No sel aastal tuleb rääbisesõber kindlasti veel taasiseseisvumispäeva nädalavahetusel Peipsi toidu tänavale, aga avastab ka teisi kalu, näiteks Värskas krõbedaid viidikaid.“