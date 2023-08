Argo Ideon: jälitame sind, sest nii hoiab ära 10 mõrva aastas!

Sellest loost võib teha igasugu järeldusi, aga üks neist on see: USAs pole kõikehõlmavat jälgimisühiskonda. Kui lugeda Ameerika kurikuulsaist sarimõrtsukaist, siis sageli tegutsevad nad pikka aega ja kukuvad sisse pigem juhuse tahtel. Ning DNA-analüüs on see tänapäevane tehnoloogia, mis seostab ohvri ja tapja. Või ka ütleb, et seos puudub ning mõni juba ammu süüdi mõistetud inimene lastakse trellide tagant välja.