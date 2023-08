Käepärane bambusest taimetugi

Kaukaasia dioskoor on rohtne liaan, mis kuulub muuseas jamsiga samasse perekonda. Tema on aga lihtsalt ilutaimena täitsa kena. Tibatillukesed rohekad õied pole märkimist väärt, ent kimproodsed lehed on iselaadselt kaunid. Ja tundub, et külmakindel on kaukaasia dioskoor meie oludes ka.