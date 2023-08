Meditsiinitarvikute koguja unistus: „Tsaariaegne sünnituskomplekt oli müügil röögatu hinnaga.“

Ämmaemand Kristi Sims, kelle kodu kolmandal korrusel see imposantne kollektsioon asub, tõdeb, et ta koguks hea meelega eeskätt küll ämmaemandusega seotud asju, kui neid vaid rohkem säilinud oleks. Õige vähe siiski on, sõnab ta, ja need, mis kogusse tee leidnud, on hindamatu väärtusega. Niisiis on põhirõhk meditsiinitarvikutel ja fookus Eesti päritolu asjadel. Mis aga sugugi ei tähenda, et esemed väljamaalt siia teed ei leia, nagu näiteks kõristid ja mõned kujud.