Piret Tali: klaasist lagi viiekümbiste töötajate kohal

50 pidi ju uus 30 olema? Ja 70 uus 50? Siis aga loed uudist, et liiklusõnnetusse on sattunud vanainimene. Selgub, et 54aastane...

Loen ja mõtlen, et see peaks käima ka minu kohta: „Miskipärast arvatakse, et vanemad naised on on kibestunud, aeglased ja hädised,“ kirjutab rahvusvahelise toidupoeketi müüjate värbamise kampaania. „Lisaks õppimisvõimetud, kõige uue suhtes umbusklikud – olgu see siis moodne tehnika või tänapäeva kombed. Kui Sinagi oled 50+ vanuses naisterahvas, tead ilmselt ka ise, millest jutt.“