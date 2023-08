Haavapuravik on tore söögiseen

Eks see metsaliha üks raskesti seeditav ja vähese toiteväärtusega asi ole. Ütleme nii, et tänapäeval on seen pigem maitseelamus. Ja eks ole seen üks kahtlasevõitu värk kah, suisa ohtlik. Mürgituste vältimiseks võib korjata ainult neid seeni, mida tõesti hästi tunned.