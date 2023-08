Suur hoidistamise aeg on kurkidega juba käima läinud, mõni teeb ka juba moose ja mahlasid. Tihtipeale on inimesed aga liiga agarad ja leiavad uusi purke keldrisse viies, et vanad on veel söömata. Küsime Maalehe lugejatelt, kas teie sööte oma vanad hoidised enne ära, enne kui uute valmistamise juurde asute?