Enne suviste aiasaaduste külmutamist tuleb sügavkülmik korralikult ära puhastada ja organiseerida. Selleks võiks sügavkülmast kõik tooted välja võtta ning sulatada ära tooted, kuhu on kogunenud paks jääkiht. No Frost tehnoloogiaga külmikutel võib selle sammu vahele jätta, kuna nimetatud funktsiooniga masinad sulatavad end ise ning tagavad sügavkülmas ühtlase õhuringluse, et vältida jää teket.