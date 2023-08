Tippseeneteadlane Leho Tedersoo: inimestel on õigustatud hirm, et kui mets maha raiutakse, kaovad ka söögiseened

Kui Leho Tedersoo on seenejuttu rääkides rahulik ja õpetaja moodi, siis oma aiast näideteks seeni otsides lähevad tal silmad vaimustusest põlema. Sellel pildil näitab ta kännuseent nimega sälk-kollanutt. Küsimusele, kas see on ka söödav, kõlab napp vastus: „Mürgine“.

Seeni uuriti juba varastes kõrgkultuurides. Uuriti seente etnoloogiat, raviomadusi, uuriti seeni kui toitu. Leho Tedersoo ütleb, et tõenäoliselt sai seeneteadus alguse 4000–5000 aastat tagasi, ja on üsna kindel, et see juhtus Hiinas.